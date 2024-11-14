Немецким автопроизводителям стоит подумать о том, чтобы как можно скорее вернуться на российский рынок, пока не стало поздно, поскольку санкции скоро могут отменить. Об этом в интервью Berliner Zeitung заявил глава консалтинговой компании Schneider Group Ульф Шнайдер.

«Россияне тут же снова начнут покупать немецкие автомобили, а китайские машины поставят в гараж», — предположил он.

В начале октября заводы концерна Volkswagen в Германии оказались на грани закрытия. Работы могут лишиться десятки тысяч человек. Причинами такой ситуации назвали падение спроса на электромобили по всей Европе и растущую конкуренцию со стороны китайских машин. Ирландский журналист Чей Боуз обвинил в происходящем лично канцлера ФРГ Олафа Шольца, заявив, что тот в одиночку умудрился сделать почти невозможное.