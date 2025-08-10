Орбан призвал Европу поддержать мирные усилия Трампа на встрече с Путиным

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что лидеры европейских стран упустили шанс восстановить мир на Украине, но смогут исправить ситуацию, если поддержат инициативу президента США Дональда Трампа на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом написал в Facebook*.

«Война или мир? Трамп хочет мира, поэтому в следующую пятницу проведет переговоры с Путиным», — говорится в сообщении Орбана.



Саммит пройдет 15 августа на Аляске и будет посвящен урегулированию конфликта. По словам Орбана, европейским лидерам «нужно сделать только одно — поддержать президента Трампа» и «не промахнуться».

Он пояснил, что в интересах его страны — прекращение боевых действий на Украине, снятие западных санкций с России и восстановление нормального функционирования мировой экономики.

Ранее Орбан призвал провести саммит между Россией и Европой.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.