Орбан предложил России и США организовать встречу президентов в Венгрии

Венгрия по-прежнему готова принять Владимира Путина и Дональда Трампа, если президенты России и США захотят организовать саммит. Об этом заявил премьер Виктор Орбан на совместной пресс-конференции с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, трансляцию которой ведет Associated Press .

«Мы обсуждали с президентами условия проведения саммита вплоть до уровня его технической подготовки», — добавил он.

Агентство Bloomberg сообщило, что в прошлом году в телефонном разговоре Орбан заявил о готовности помочь Путину урегулировать конфликт на Украине любым доступным способом. В ответ российский лидер назвал Венгрию единственной европейской страной, в которой он мог бы встретиться с Трампом.

Ранее Орбан отметил, что в преддверии выборов в Венгрии активизировались сотрудники украинских спецслужб, желающие повлиять на итоги голосования.