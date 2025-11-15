Орбан посоветовал Европе стать сильнее для диалога с Россией

Европе поможет наладить диалог с Россией создание совместной системы безопасности, однако перед этим Евросоюзу нужно стать сильнее в военном плане. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его выступление транслировал телеканал М1 .

«Если мы сможем предложить русским европейскую систему безопасности, которая будет означать безопасность и для нас, и для них, то мы сможем договориться с ними о прекращении конфликта на Украине», — отметил он.

Орбан также высказал мнение, что Евросоюзу необходимо укрепить военный потенциал, потому что «русские — прирожденные воины, они соглашаются с тем, в ком видят силу». Он уточнил, что необходимо соблюсти баланс и заключить сделку с российской стороной.

«Это философия, которой я придерживаюсь», — объяснил венгерский премьер.

Ранее Венгрия отказалась выделить деньги Украине и перенаправила их Ливану. Глава МИД республики Петер Сийярто уточнил, что страна не хочет тратить «свою долю» в Европейском фонде мира на оружие для ВСУ.