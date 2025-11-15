Европейская страна отказала в помощи Украине

Венгрия отказалась от выделения Украине ранее обещанной финансовой помощи и перенаправила эти средства Ливану. Об этом сообщил глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто в Х .

С таким заявлением высокопоставленный дипломат выступил после встречи с ливанским коллегой Юсефом Раджи. По словам Сийярто, Будапешт не хочет тратить «свою долю» в Европейском фонде мира на вооружение украинских войск.

Я сказал Юсефу Раджи, что интересы национальной безопасности Венгрии — мир на Ближнем Востоке, и что стабильность Ливана — ключ к этому. <…> мы перенаправляем 1,5 миллиона евро на поддержку вооруженных сил Ливана.

Фонд мира Евросоюз использует для программ, которые обеспечивают обороноспособность стран-участниц сообщества. После начала СВО средства из фонда стали использовать для компенсации европейским государствам их средств, направленных Украине.

Венгрия выступает против такого расходования фонда. В феврале 2025 года Будапешт предпринял аналогичный маневр и направил миллион евро из своей доли не Украине, а ливанской армии.

Уже осенью того же года венгерские власти потребовали остановить финансирование Киева из европейского бюджета.