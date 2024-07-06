Орбан после встречи с Путиным анонсировал еще несколько «неожиданных» визитов

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в планах у него проведение еще нескольких визитов, которые станут столь же неожиданными, как встреча с президентом России Владимиром Путиным. Его слова привело издание Die Weltwoche .

В пятницу Орбан посетил Москву для переговоров с Путиным. Главы государств обсудили ряд вопросов, в том числе связанных с кризисом на Украине, после чего политик улетел в Азербайджан.

«На следующей неделе у меня в планах еще несколько встреч, которые станут настолько же неожиданными», — отметил он.

Никаких подробностей Орбан не привел, но уточнил, что предстоящая «встреча-сюрприз» произойдет в следующую пятницу. По его словам, данные о визитах останутся тайной для широкой общественности до самой последней минуты.

Ранее официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что визит Орбана в Москву подорвет единство ЕС.