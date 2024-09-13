Премьер Орбан: у Венгрии есть козыри для установления мира на Украине

У Венгрии в запасе имеются неожиданные дипломатические инициативы, способные приблизить разрешение конфликта на Украине. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Виктор Орбан, его процитировало агентство Bloomberg .

«У меня в рукаве есть еще несколько козырей „миротворческой миссии“», — сказал Орбан.

Он отметил, что продолжит предлагать свои идеи для приближения мира. При этом венгерский премьер не стал уточнять, какие именно шаги планирует предпринять.

Ранее Орбан заявил, что все больше стран стали поддерживать Россию, несмотря на давление санкций Запада. По его словам, старания европейских лидеров настроить весь мир против РФ не достигли нужного результата.

Также Орбан прокомментировал влияние экономических ограничений на российскую экономику. Россия, по его словам, укрепила IT и банковский сектор, выдержав давление Запада.