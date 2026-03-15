Орбан пообещал уберечь Венгрию от войны, о которой думает ЕС

Евросоюз начал подготовку к войне с Россией и решил наращивать военную поддержку Украины, но Венгрия не станет в этом участвовать. Об этом премьер-министр страны Виктор Орбан заявил на антивоенном митинге.

Политик назвал ближайшее время тяжелым и заявил, что приближается война. Евросоюз уже перешел к военной экономике и хочет направить на Украину еще больше денег, солдат и оружия. Он пообещал сохранить безопасность Венгрии и добавил, что его партия «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» рассчитывает победить на парламентских выборах 12 апреля и остаться у власти еще на четыре года.

«Мы не можем предугадать ни день, ни час, когда первый солдат из ЕС появится на территории Украины, но это произойдет, и нам нужно держаться от этого подальше. Я обязуюсь сохранить Венгрию как остров спокойствия и безопасности в этом нестабильном мире», — сказал Орбан.

Премьер добавил, что венгры знают цену войне и не хотят такой судьбы для своих детей. Ранее он не раз говорил, что при нем Венгрия не станет отправлять Украине оружие и не будет финансировать продолжение боевых действий.

Ранее тысячи венгров вышли на улицы для участия в «Марше мира», чтобы поддержать Орбана. Демонстранты двигались к зданию парламента под лозунгом «Мы не будем украинской колонией».