В Будапеште прошел «Марш мира» против превращения Венгрии в колонию Украины

В Будапеште тысячи венгров вышли на улицы для участия в «Марше мира», чтобы поддержать премьер-министра Виктора Орбана. Демонстранты двигались к зданию парламента под лозунгом «Мы не будем украинской колонией», сообщило РИА «Новости» .

Участники акции держали в руках флаги Венгрии, таблички с указанием венгерских населенных пунктов и плакаты с надписями, направленными против Украины и венгерской оппозиции. На транспарантах были изображены перечеркнутые портреты президента Украины Владимира Зеленского и лидера местной оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра.

Первая линия митингующих несла плакат с лозунгом «Мы не будем украинской колонией!». Это прямая отсылка к проблемам с транзитом нефти из России через Украину по нефтепроводу «Дружба». Также участники марша скандировали лозунги в поддержку Орбана и правящей партии «Фидес».

Венгерский премьер выступил перед демонстрантами у здания парламента, заявив, что Брюссель готовит Европу к войне.

«Он уже переключился на военную экономику. Они не хотят избегать неприятностей, они идут прямо навстречу им. Больше оружия, больше денег, больше солдат», — сказал Орбан.

Премьер пообещал, что не позволит Евросоюзу ограбить Венгрию и сохранит страну «островом безопасности» в этом неспокойном мире.

Ранее Орбан поблагодарил Бога, что русские и венгры не враги, добавив, что его страна не намерена это менять.