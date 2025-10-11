Орбан показал шуточную рекламу телефона от Зеленского

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал сгенерированный искусственным интеллектом шуточный видеоролик, где президент Украины Владимир Зеленский представляет смартфон со шпионским приложением, названный по имени венгерской оппозиционной партии «Тиса». Кадры завирусились в социальных сетях.

На видео псевдо-Зеленский со сцены представляет новый «тисафон» на венгерском языке с сильным украинским акцентом. На экране смартфона изображены эмблема партии «Тиса» и герб Украины.

«Я представляю новый тисафон. Умный, быстрый, все твои данные у меня в безопасности в Киеве», — сказал в ролике псевдо-Зеленский.

Орбан ранее упрекал киевский режим в том, что спецслужбы Украины проникли в общественную жизнь в Венгрии. По его словам, они буквально «внедрились в смартфоны», чтобы привести оппозиционную партию «Тиса» к победе на парламентских выборах в 2026 году для одобрения кандидатуры страны на вступление в Евросоюз. При этом Орбан называл членство Украины в ЕС невозможным.