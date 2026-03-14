Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поблагодарил Бога за то, русские и венгры не враги. Об этом он написал в открытом письме бывшему президенту Украины Виктору Ющенко, опубликованном в соцсети Х .

«Благодарю Бога, что страна, с которой вы сейчас воюете, не является врагом Венгрии или венгерского народа, и мы не намерены это менять», — заявил он.

Орбан добавил, что венгры хотят остаться друзьями украинцев, но не собираются участвовать в их конфликте с Россией. Украине стоит принять тот факт, что Венгрия не отправит им на эти цели ни солдат, ни оружия, ни денег.

Премьер попросил Ющенко предупредить президента Владимира Зеленского, чтобы он больше не пытался шантажировать Венгрию и угрожать ее лидерам, навязывая ей свои условия.

Ранее Орбан заявил, что киевский режим создал угрозу его стране, закрыв нефтепровод «Дружба». После этого Венгрия не имеет права и причины для поддержки Украины.