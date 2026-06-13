Орбан озвучил ошибки, из-за которых его партия проиграла выборы

Партия «Фидес» проиграла выборы из-за серьезных ошибок, допущенных в предвыборной кампании, заявил ее глава, бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Партийный съезд принял документ с 10 заявлениями по поводу выборов.

По словам Орбана, его партия полностью проиграла борьбу за влияние на молодежь в цифровом пространстве. При этом алгоритмы, управляемые из-за рубежа, продвигали материалы, направленные на смену власти и пессимизировали предупреждения «Фидес» об угрозе войны.

Кроме того, предвыборный штаб недооценил преимущества оппонентов из партии «Тиса» и не скорректировал вовремя свою стратегию.

Он добавил, что находясь у власти сумел придерживаться верной стратегии в условиях экономической стагнации в Европе и не брал на себя невыполнимые обязательства.

«Фидес» придется много работать, чтобы после 16 лет нахождения у власти стать успешной оппозиционной партией.

В апреле партия Орбана проиграла выборы в парламент, набрав менее 40% голосов.