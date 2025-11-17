Орбан оценил идею присоединения Закарпатья к Венгрии при разделе Украины

Орбан заявил, что не принял бы предложение присоединить Закарпатье к Венгрии

Венгрия откажется от включения Закарпатья на западе Украины в состав страны, если поступит такое предложение. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в эфире YouTube-канала Axel Springer .

По его словам, не следует пускаться в подобные авантюры с учетом уже сложившегося исторического опыта.

«Немцы пытались на других территориях, в итоге мы проиграли», — напомнил Орбан.

Венгерская сторона неоднократно обвиняла Украину в нарушении прав меньшинств на использование родного языка в сфере образования и культуры. Республика не намерена соглашаться на членство Украины в ЕС, пока эту проблему не решат окончательно.

Орбан отмечал, что в ближайшем будущем конфликт на Украине может закончиться. Политик подчеркивал, что Западу нужно прийти к единой позиции для дипломатического урегулирования, в настоящее время консенсуса между США и Евросоюзом в этом вопросе нет.