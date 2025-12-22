Деньги граждан Венгрии должны идти на развитие страны, а не на позолоченные ванные олигархов на Украине. Об этом на открытии участка трассы М4 заявил премьер-министр республики Виктор Орбан, трансляцию вели на YouTube .

«Место денег венгров на четырехполосной трассе, на территории венгерской равнины, чем в позолоченной ванной украинских олигархов или под обстрелом на Донбассе», — сказал он.

До этого на улицах в Венгрии появились плакаты с изображением главы киевского режима Владимира Зеленского и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сливающих деньги в золотой унитаз.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Зеленский ради своей выгоды шантажирует западных политиков, вовлеченных в единую коррупционную схему. Дипломат отмечала, что благодаря таким способам президент Украины оказывает давление по условиям завершения конфликта на Украине.