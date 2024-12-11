Орбан объявил о завершении либерального миропорядка

Либеральный мировой порядок закончился, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, от перемен выиграют страны, способные выжимать из себя максимум, сообщило РИА «Новости» .

Также глава венгерского правительства предрек миру глобальные перемены. Победителями в это время станут государства, которые максимально используют свои силы.

«А те, кто подчиняется, становится в ряд, не способен показать свои собственные ценности, не способен обнаружить силу, присущую нашему национальному характеру, в короткое время потеряют значимость», — подчеркнул Орбан.

Он добавил, что Венгрия хочет иметь связи со всеми мировыми экономическими центрами силы. Страна не собирается идти по пути, проложенному другими. Венгрия хочет воспользоваться преимуществами собственной истории, культуры и экономической структуры, пояснил политик.

Ранее Орбан заявил о зависимости Украины от ситуации в США. По его словам, вопрос украинского кризиса прояснится, когда Дональд Трамп вступит в должность президента.