Орбан назвал вероятные сроки начала войны в Европе

Орбан: война в Европе может начаться в 2026–2030 годах, исход непредсказуем

В период между 2026 и 2030 годами в Европе могут принять решение о войне, хотя сам конфликт не станет неизбежным. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время митинга в Эстергоме.

Он подчеркнул, что наблюдает процессы, которые указывают на подготовку к войне и дальнейшее обострение ситуации.

«Готовится война, но я не говорю, что война неизбежно произойдет… И где-то между 2026 и 2030 годами будет принято решение о войне… так или иначе», — отметил Орбан.

Венгерский премьер добавил, что последствия такого решения предсказать будет невозможно.

Ранее Орбан высказывал мнение, что европейские лидеры готовятся к затяжному конфликту на Украине и намерены как можно скорее отправить туда свои войска.