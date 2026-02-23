Страны Евросоюза готовятся к затяжному конфликту на Украине и намерены как можно скорее отправить туда свои войска. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Ситуация такова, что из сегодняшней встречи можно выяснить четыре разных факта. Во-первых, европейцы готовятся к затяжной войне. Во-вторых, они хотят как можно скорее отправить войска на Украину», — сказал Сийярто венгерским журналистам, трансляцию вел телеканал М1.

По его словам, страны ЕС намерены выделить Киеву еще больше средств, чем ранее, а также рассматривают вступление Украины в союз как «непреодолимый и понятный факт».

Венгерский премьер Виктор Орбан неоднократно блокировал решения о военной помощи и санкциях, настаивая на мирных переговорах. В Кремле предупреждали, что появление войск НАТО на Украине приведет к прямой эскалации.