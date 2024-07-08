Виктор Орбан примет участие в саммите НАТО в Вашингтоне

После встречи с председателем КНР Си Цзиньпином венгерский премьер-министр Виктор Орбан отправился в США. Он примет участие в саммите НАТО в Вашингтоне, сообщила «Свободная пресса» .

Ранее Орбан заявлял, что окончание украинского конфликта зависит не только от Москвы и Киева, но и от США, Евросоюза и Китая. Он также назвал КНР ключевой силой в создании условий для мира.

Перед своей поездкой в Китай премьер Венгрии посетил Россию, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным.