Виктор Орбан примет участие в саммите НАТО в Вашингтоне
После встречи с председателем КНР Си Цзиньпином венгерский премьер-министр Виктор Орбан отправился в США. Он примет участие в саммите НАТО в Вашингтоне, сообщила «Свободная пресса».
Ранее Орбан заявлял, что окончание украинского конфликта зависит не только от Москвы и Киева, но и от США, Евросоюза и Китая. Он также назвал КНР ключевой силой в создании условий для мира.
Перед своей поездкой в Китай премьер Венгрии посетил Россию, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным.
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