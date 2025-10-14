Орбан и Мелони обнялись на саммите в Шарм-эш-Шейхе

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приобнял главу итальянского правительства Джорджу Мелони во время саммита в египетском Шарм-эш-Шейхе, посвященного обсуждению прекращения огня в секторе Газа.

Кадры с жестом поддержки быстро разошлись по соцсетям. На видео видно, как Мелони, выглядевшая уставшей, подходит к Орбану и тяжело вздыхает.

Политик, известный своими дружескими отношениями с ней, обнимает коллегу и говорит ей несколько слов. О содержании разговора не сообщается.

Во время того же саммита президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, беседуя с Мелони, в шутку посоветовал ей бросить курить. Итальянский премьер рассмеялась и согласилась, отметив, что не хочет никому навредить.