Виктор Орбан: 2025 год может стать последним мирным годом в Европе

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предположил, что 2025 год может стать последним мирным годом в Европе. По его мнению, причина не в конфликте на Украине, а в кризисе Западной Европы.

«Да, этого нельзя исключать», — заявил глава правительства в интервью газете Magyar Nemzet.

После Второй мировой войны в Европе на протяжении 80 лет люди боялись нового военного конфликта, особенно ядерного, напомнил он, но «сейчас формируется совершенно новый мир».

По его мнению, основная причина — это политический, экономический и социальный спад в Западной Европе. Этот процесс начался в середине 2000-х, а затем ускорился из-за недостаточной реакции на финансовый кризис.

Двадцать лет назад экономические показатели ЕС и США были примерно равны. Сейчас Америка процветает, а Европа переживает трудности. Бывшая модель стабильности за несколько лет превратилась в менее уверенного участника мировой арены.

Орбан ранее утверждал, что европейские лидеры серьезно рассматривают возможность войны с Россией к 2030 году. Венгрия должна приложить усилия, чтобы не оказаться втянутой в этот конфликт.

При этом президент Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия не намерена воевать с Европой. Однако, если Европа решит начать конфликт, Россия готова к немедленным действиям.

Ранее Орбан раскрыл, кому выгоден кризис на Украине. По его мнению, конфликт хотят продолжать только наивные политики, производители оружия и банкиры. Политик уверен: Европа нуждается в ином политическом курсе, который приведет к миру.