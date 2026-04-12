Орбан допустил перезапуск Украиной газопровода «Дружба» после выборов

Орбан: Украина запустит нефтепровод «Дружба» сразу после выборов в Венгрии

Украина откроет нефтепровод «Дружба» сразу после парламентских выборов в Венгрии. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

«Мы выиграем выборы, и на следующее утро украинцы его откроют», — предположил он.

Венгрия не раз уличала Киев во вмешательстве в предвыборную кампанию, в том числе в остановке трубопровода, по которому в страну поступала российская нефть.

В ответ страна заблокировала выделение кредита Украине на 90 миллиардов евро.

Орбан ранее уже выражал надежду на скорое открытие «Дружбы» в ходе совместной пресс-конференции с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Политик уверен, что у Украины не останется других вариантов, кроме разблокировки нефтепровода.

Он также отметил, что возобновление его работы поможет вернуть экономику Венгрии к нормальному состоянию.