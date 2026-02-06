«Оранжевую фигуру» заметили у камеры Эпштейна в день его смерти
Сотрудники ФБР заметили «оранжевую фигуру» на видеозаписи рядом с камерой финансиста Джеффри Эпштейна в день его смерти. Об этом сообщил телеканал СBS News.
Документ обнародовал Минюст США.
«Следователи, изучавшие записи с камер видеонаблюдения, сделанные в ночь смерти Джеффри Эпштейна, заметили оранжевую фигуру, поднимающуюся по лестнице к изолированному, запертому ярусу», — отметили авторы материала.
Именно там находилась камера финансиста. Объект зафиксировали 9 августа 2019 года примерно в 22:39. В журнале ФБР нечеткое изображение описали как «возможно, заключенный».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ситуацию вокруг «файлов Эпштейна» адом, возмутившись отсутствием полноценного расследования.