Опубликован проект соглашения Украины и США по месторождениям

Axios: Украину заставят направлять 50% доходов от ресурсов по сделке с США

Фонд восстановления Украины может составить 500 миллиардов долларов. Причем страну обяжут перечислять в него деньги до достижения этой суммы, сказано в обнародованном проекте двустороннего соглашения США и Украины, сообщило Axios.

«Соглашение о фонде предусматривает, что вклад Украины составит 50% от доходов, полученных от природных ресурсов, инфраструктуры и других активов страны, до тех пор, пока общий объем средств фонда не достигнет 500 миллиардов долларов», — указали в документе.

Согласно проекту, Украина должна будет внести в фонд сумму, вдвое превышающую объем средств, выделенных Соединенными Штатами после заключения соглашения.

Фонд будет функционировать как коммерческая структура. Управление над ним будут осуществлять министерство финансов, министерство торговли и офис вице-президента США Джеймса Дэвида Вэнса.

С помощью контрольных механизмов США планируют исключить возможность нарушения санкций и других ограничительных мер. Также соглашение станет частью архитектуры долгосрочных мирных договоренностей, направленное на привлечение инвестиций в восстановление экономики Украины.

Власти США ожидают, что фонд станет инструментом ускоренной реконструкции, который позволит защитить американские экономические интересы на Украине.

Ранее президент Дональд Трамп заявил, что у украинцев есть «очень ценные редкоземельные металлы». Позже он потребовал от Украины эквивалент редкоземельных металлов на сумму около 500 миллиардов долларов.