Оппозиция Макрона решила отстранить его от власти
«Непокорившаяся Франция» инициировала процедуру импичмента Макрона
Левая партия «Непокорившаяся Франция» стала инициатором процедуры импичмента для отстранения от власти президента Эммануэля Макрона. Об этом глава парламентской фракции партии Матильда Пано сообщила в соцсети X.
Она подчеркнула, что проект резолюции об импичменте в отношении лидера республики направили членам парламента для совместного подписания.
«Макрон не хочет подчиниться сделанному избирателями выбору и поручить формирование правительства левым, поэтому мы должны отстранить его», — указала политик.
Документ, добавила Пано, составили в соответствии со статьей 68 Конституции Франции. Она предполагает, что президента можно отстранить от власти, если он нарушил обязанности главы государства.
Левый альянс «Новый народный фронт», в который в том числе входит «Непокорившаяся Франция», предложил Макрону назначить на пост главы правительства экономиста Люси Касте. Макрон это предложение отклонил и решил начать новые консультации по кандидатуре премьер-министра. Из числа собеседников он исключил представителей левых и правое «Национальное объединение».
О том, что «Непокорившаяся Франция» может потребовать отставки Макрона, стало известно в середине августа. Причиной такого шага СМИ как раз называли вероятный отказ французского лидера назначить Касте на пост премьера.