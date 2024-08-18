«Непокорившаяся Франция» может потребовать отставки Макрона

Руководство левой французской партии «Непокорившаяся Франция», основанная Жан-Люком Меланшоном, потребует отставки французского президента Эммануэля Макрона в случае его отказа назначить на пост премьер-министра Люси Касте. Партийное заявление опубликовала газета La Tribune Dimanche .

Блок левых «Новый народный фронт» получил на выборах относительное большинство мест в парламенте. Они выдвинули главу управления финансов Парижа Люси Касте кандидатом на пост премьер-министра.

Партия Меланшона заявила, что президент должен согласиться с результатами парламентских выборов и решением левых по этому назначению.

«Если он этого не сделает, он должен знать, что мы используем все конституционные средства для его смещения с поста, а не покоримся его грязным трюкам против основного закона демократии: единственным источником власти во Франции является народное голосование!» — говорится в заявлении партии.

При этом генеральный секретарь Социалистической партии, входящей в блок, Оливье Фор публично осудил действия партии Меланшона, назвав это нарушением республиканской традиции. По его словам, другие партии левой коалиции с ним не согласны.

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