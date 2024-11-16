Оппозиция Абхазии объявила о бегстве президента
Лидер оппозиции Микаа: президент Абхазии Аслан Бжания сбежал
Президент Абхазии Аслан Бжания покинул страну. Об этом сообщил один из лидеров оппозиции Леван Микаа.
«Мы не можем найти тех людей, которые могут нам сказать, куда, в какую сторону [направился Бжания]», — процитировал его Telegram-канал «D News Абхазия».
В итоге, как сообщил Микаа, переговоры между властями и оппозицией прекращены. Если президент не выйдет на связь, то парламент рассмотрит вопрос о его отставке.
Днем 15 ноября у здания парламента Абхазии прошли митинги. Участники протестов требовали отклонить законопроект о ратификации инвестиционного соглашения с Россией и отставки президента Бжании. Оппозиционеры подчеркивали, что акции направлены не против России, а против политики действующего президента.
Ране абхазское издание «Республика» сообщило, что Бжания согласился уйти в отставку после требований со стороны протестующих. Оппозиционеры предложили властям два варианта разрешения кризиса.