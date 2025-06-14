«Оповещение на высшем уровне»: жители Израиля рассказали о ночных ударах Ирана

Переехавшие в Израиль россияне не увидели паники, но пожаловались на оповещения

Ракетный обстрел со стороны Ирана не привел к панике среди жителей Израиля. Об этом в комментарии 360.ru заявил переехавший в ближневосточную страну поэт и музыкант Игорь Хентов.

Общую обстановку он назвал как спокойную и подчеркнул, что никаких очередей он не видел.

«Паники нет, как и всегда, впрочем. Все работает. Никаких очередей. Оповещение на самом высшем уровне. Меры всевозможные: перечислить сложно», — заявил Хентов.

Еще один собеседник 360.ru Дмитрий Сафонов заявил, что вместе с семьей всего два или три раза спускался в убежище.

Собеседник 360.ru добавил, что единственное, что ему не понравилось — большое количество включенных оповещений об опасности у супруги.

«Это оповещение об атаках. Есть оповещения службы тыла: это куда идти и сколько там оставаться, есть сирена, есть СМС перед сиреной, есть системное сообщение с неприятным звуком, которое выходит на экран через все приложения», — пожаловался Сафонов.

Иран нанес массированный ракетный удар по израильским городам в ночь на субботу, 14 июня. По последним данным, жертвами атаки стали четыре человека.Не менее 70 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести.

Обстрел стал ответом Корпуса стражей исламской революции на воздушную атаку Военно-воздушных сил Израиля по стратегическим объектам и инфраструктуре ядерной программы Ирана в рамках операции «Нация львов».