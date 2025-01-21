«Опорочил бедного старика». Лукашенко рассказал, чем ему не понравилась инаугурация Трампа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в прямом эфире смотрел инаугурацию Дональда Трампа. В церемонии ему особенно не понравился один момент, сообщило Белорусское телеграфное агентство (БелТА) .

Белорусский лидер поделился, что «очень негативно воспринял инаугурацию» из-за того, как новоизбранный президент США отозвался о работе предыдущего главы государства и других представителей Белого дома. Лукашенко отметил, что ему самому не понравилась работа Джо Байдена, но он считает неправильным со стороны Трампа в негативном ключе говорить о деятельности своего предшественника.

«Байден как-то приличнее выглядел, чем сам Трамп. <… > Зачем ты полречи порочил этого бедного старика? <… > Я уже не слушал, когда он начал поносить этого Байдена, Харрис и прочих. Так нельзя. Нельзя обижать, оскорблять тех, кто был до тебя. Ну были. Плохо делали — исправляй эти ошибки, народ увидит — скажет спасибо», — заявил президент Белоруссии на встрече с работниками Минского автомобильного завода.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков также отметил критику Байдена в выступлении Дональда Трампа на инаугурации.