Политолог Дудаков увидел критику Байдена в словах Трампа на инаугурации

Политолог-американист Малек Дудаков в разговоре с RT назвал основной лейтмотив в выступлении Дональда Трампа на инаугурации.

По словам собеседника, Трамп сделал акцент на возвращении американского величия.

«То есть он очень много критиковал то, что происходило при Байдене. Обещал откатить многие реформы, вернуться к политике двух гендеров, остановить все войны», — добавил Дудаков.

Политолог также прокомментировал ситуацию на южной границе США. Он считает, что Америке придется снимать вооруженные силы с других направлений, чтобы перекинуть их на юг страны. Таким образом США смогут начать решать конфликт с наркокартелями.