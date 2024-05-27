Более 2 тысяч человек оказались под завалом из-за оползня в Папуа — Новой Гвинее

Около двух тысяч человек оказались заблокированы под завалами в результате схода массивного оползня в центральном районе Папуа — Новой Гвинеи. Об этом сообщило агентство Reuters .

Из-за стихийного бедствия повреждения получили дома, приусадебные участки и логистические системы в стране. Под завалами оказались более 150 зданий, местные жители самостоятельно разгребают обломки с помощью лопат и подручных средств, чтобы спасти выживших.

«Оползень обрушился на шесть деревень в районе Майп-Мулитака на севере страны около 03:00 ночи (20:00 по московскому времени — прим. ред.) в пятницу, когда большая часть населения спала», — указали в агентстве.

По данным Национального центра по стихийным бедствиям, из-за оползня погибли порядка 670 человек.

Ранее землетрясение зафиксировали в Тихом океане, возле берегов королевства Тонга. Подземные толчки засекли к северу от столицы Тонга — города Нукуалофа, их магнитуда составила 6,6.