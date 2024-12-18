«Опять уши Макрона торчат». Алиев обвинил президента Франции в беспорядках в Грузии

Президент Азербайджана: в беспорядках в Грузии опять уши Макрона торчат

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил французского лидера Эммануэля Макрона во вмешательстве во внутриполитические события в Грузии. Об этом он заявил в беседе с ВГТРК и РИА «Новости» .

«Опять, видите, уши Макрона торчат. Не сидится человеку в своей стране, ему обязательно надо и в Грузию залезть», — сказал Алиев о массовых протестах в Грузии.

Лидер Азербайджана заметил, что рад улучшению ситуации. По мнению Алиева, беспорядки вредят и его стране, потому что Грузия — ее важнейший партнер и близкий друг.

Первые выборы президента Грузии через коллегию выборщиков состоялись 14 декабря. Победителем и единственным претендентом на пост лидера республики стал кандидат от «Грузинской мечты», известный футболист Михаил Кавелашвили. Его инаугурация пройдет 29 декабря, где действующий лидер страны Саломе Зурабишвили должна передать полномочия.

Ранее Ильхам Алиев попросил у России деньги на восстановление Нагорного Карабаха.