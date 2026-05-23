Описание НЛО в виде звезды нашли в рассекреченных файлах АНБ

Участники некоммерческого объединения по рассекречиванию государственной тайны вокруг неопознанных летательных объектов The Disclosure Foundation добились от Агентства национальной безопасности США передачи более 300 страниц отчетов с показаниями очевидцев. Об этом сообщил журнал Newseek .

В одном из файлов, которые активисты выложили в Сеть, очевидец описал неизвестный объект в форме звезды, который появился в небе и перемещался на большой высоте. Свидетель заявил, что он бесконечно вращался и испускал белое сияние с голубоватым оттенком.

В других документах говорится о неопознанном летательном объекте с двумя желтыми глазами, который хаотично менял направление полета на небольшой высоте. Также свидетели заявляли о сферическом или дискообразном НЛО, который по размерам оказался вдвое меньше Луны, но светил ярче Солнца.

Участники The Disclosure Foundation добились передачи файлов с грифом «Совершенно секретно», сославшись на закон о свободе информации, по которой Пентагон опубликовал свои документы, которые касались НЛО.

При этом часть переданных Агентством документов оказалась отцензурирована, особенно те, которые относились к 1960-м годам. Участники организации заявили, что команда юристов сейчас изучает возможность через суд потребовать от АНБ раскрыть всю информацию.

В пятницу, 22 мая, Пентагон опубликовал вторую партию документов о неопознанных летающих объектах. На сайте ведомства появились 51 видео, шесть текстовых материалов и семь аудиозаписей.