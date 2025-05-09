Оперный певец из Узбекистана доехал до парада Победы в Москве на велосипеде

Расстояние в 4000 километров между Москвой и Ташкентом оперный певец Хурсанд Шеров преодолел на двухколесном велосипеде за два месяца. В путешествие он отправился, чтобы принять участие в параде Победы на Красной площади, сообщил телеканал «Звезда» .

Оперный певец и мастер по велоспорту в долгую поездку надел специальный жилет с изображениями родственников, которые принимали участие в боях.

«Я приехал на двухколесном велосипеде почтить память своих предков. Отдать дань на Красной площади — для меня это счастье», — заявил Шеров.

Парад Победы на Красной площади открыл президент России Владимир Путин. В своей речи глава государства назвал День Победы главным праздником, объединившим в себе радость и скорбь, гордость и благодарность. Кроме того, это возможность сохранить память об исторических событиях и передать ее следующему поколению.