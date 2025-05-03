Операция по подъему затонувшей яхты Bayesian продлится до 10 мая

Операция по подъему яхты Bayesian, затонувшей у побережья Сицилии, началась и продлится до 10 мая, сообщило агентство Reuters . Судно потерпело крушение из-за мощного шторма с торнадо. Трагедия унесла жизни семи человек, среди которых был британский миллионер Майк Линч.

Судном, затонувшим в 57 метрах от Палермо на юге Италии, владела супруга предпринимателя. Водолазы, осматривавшие яхту через иллюминаторы, нашли тела пассажиров, сообщили «Известия».

Майк Линч, прозванный «британским Биллом Гейтсом», основал компанию Autonomy. Она занимается разработкой программного обеспечения. Вдохновленный исследованиями в Кембридже, Линч стал одним из ведущих предпринимателей в этой сфере.

Ранее водолазы потребовали от итальянских властей усилить охрану затонувшей у берегов Сицилии яхты Bayesian. Они предположили, что в ее сейфах могут находиться секретные данные, привлекающие внимание международных разведок.