Оператор «Северного потока — 2» допускает возможность продажи газопровода, чтобы оплатить накопившиеся долги. Об этом со ссылкой на решение суда швейцарского кантона Цуг от 9 января сообщило РИА «Новости» .

Ранее суд обязал швейцарскую компанию Nord Stream 2 AG в течение двух месяцев выплатить все задолженности мелким кредиторам. В противном случае начнется процедура банкротства организации.

«Банкротство поставит многих небольших кредиторов самих на грань выживания и лишит значительных сумм крупных кредиторов», — говорится в решении суда.

Там же отметили, что если компании предоставят отсрочку, то она сможет продать газопровод или осуществить реструктуризацию предприятия. Это помогло бы «выжить» мелким кредиторам и выполнить требования крупных.

Ранее суд в Цуге в порядке исключения продлил до 9 мая мораторий на реструктуризацию долгов Nord Stream. Еще раз провести эту процедуру уже не смогут.