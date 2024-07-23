Кадры с места гибели байкерши-блогера МотоТани в Турции появились в Сети

РГ: в Сети опубликовали фото с места смертельного ДТП блогера МотоТани в Турции

В Сети появились кадры с места гибели российского блогера МотоТани (Татьяны Озолиной). Об этом сообщила «Российская газета» .

Издание опубликовало фотографию красного мотоцикла, лежащего на обочине дороги. Смертельное ДТП произошло вночь на 23 июля на трассе между городами Секе и Милас. Мотоцикл врезался в другой байк, которым управлял мотоблогер Онур Обут.

Озолина умерла до приезда скорой помощи.

Перед последней поездкой инфлюенсер рассказала, что мечтает «покорить Турцию». Она разместила в социальной сети Instagram* видеозапись о своих планах. В своем Telegram-канале девушка 22 июля написала «Бодрое измирское утро».

Источник 360.ru рассказал, что погибшая являлась известным блогером и получала премии за свою деятельность. По информации Telegram-канала Baza, девушка ехала в компании двух мотоциклистов и не справилась с управлением.