Кадры с места гибели байкерши-блогера МотоТани в Турции появились в Сети
РГ: в Сети опубликовали фото с места смертельного ДТП блогера МотоТани в Турции
В Сети появились кадры с места гибели российского блогера МотоТани (Татьяны Озолиной). Об этом сообщила «Российская газета».
Издание опубликовало фотографию красного мотоцикла, лежащего на обочине дороги. Смертельное ДТП произошло вночь на 23 июля на трассе между городами Секе и Милас. Мотоцикл врезался в другой байк, которым управлял мотоблогер Онур Обут.
Озолина умерла до приезда скорой помощи.
Перед последней поездкой инфлюенсер рассказала, что мечтает «покорить Турцию». Она разместила в социальной сети Instagram* видеозапись о своих планах. В своем Telegram-канале девушка 22 июля написала «Бодрое измирское утро».
Источник 360.ru рассказал, что погибшая являлась известным блогером и получала премии за свою деятельность. По информации Telegram-канала Baza, девушка ехала в компании двух мотоциклистов и не справилась с управлением.
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