Опасность для мира увидели в идее Трампа о «Железном куполе» над США

Рябков призвал к международному запрету размещения оружия в космосе

Мировому сообществу необходимо разработать механизм для запрета размещения любых видов вооружений в космосе на фоне планов США о разработке новой системы противоракетной обороны «Железный купол». Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Он пояснил, что новая американская система предусматривает развертывание средств перехвата аэрокосмического базирования. Другими словами, часть новой системы ПРО американцы выведут на орбиту.

«Как никогда актуально начало разработки международного юридически обязывающего инструмента, запрещающего размещение любого вида оружия в космическом пространстве», — заявил Рябков.

Дипломат добавил, что поведение США угрожает всем действующим международным правилам о нераспространении ядерного оружия.

В конце января новый глава Пентагона Пит Хегсет подтвердил готовность военных по созданию новой системы противоракетной обороны, покрывающей всю территорию США по аналогии с израильской системой защиты «Железный купол». Он подчеркнул, что старт работам даст президент Дональд Трамп после подписания новых указов, регулирующих работу Министерства обороны на ближайшее время.