Роспотребнадзор Подмосковья: заболеваемость ОРВИ не превысила пороговых значений

С 5 по 11 января заболеваемость ОРВИ и гриппом в Подмосковье не превысила пороговых значений. Роспотребнадзор напомнил о мерах предосторожности и профилактики.

Сейчас в Подмосковье преобладают вирусы негриппозной этиологии. Чтобы избежать заболевания важно помнить о мерах профилактики. Так, жителям посоветовали обязательно мыть руки с мылом, особенно после улицы или поездке в общественном транспорте. Также следует несколько раз в день проветривать помещения и регулярно делать влажную уборку дома.

Чтобы уберечь себя от ОРВИ, не стоит контактировать с людьми, у которых уже проявились симптомы заболевания. В местах скопления людей необходимо носить защитную маску.

Эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу в Подмосковье находится на постоянном контроле Роспотребнадзора.