«Опасная тропинка». Медведев сравнил Пашиняна с Троцким

Медведев: Пашинян пошел опасной тропинкой Троцкого
Премьер-министр Армении Никол Пашинян пошел опасной тропинкой революционера Льва Троцкого. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
По его словам, Пашинян применил формулу Троцкого «Ни войны, ни мира, а армию распустить», отвечая на призыв провести референдум о членстве Армении в ЕАЭС или ЕС.
«Буквально так: ничего не будем решать на референдуме, пока нас не позовут в ЕС. А потом, естественно, побежим вприпрыжку в Европы. Но до того будем пользоваться всеми льготами ЕАЭС, умело зарабатывая на России и других странах Союза», — указал зампред Совбеза.
Медведев напомнил, что для Троцкого подобный подход закончился весьма трагично. После этих слов российский политик поздравил Пашиняна с днем рождения.