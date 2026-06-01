«Опасная тропинка». Медведев сравнил Пашиняна с Троцким

По его словам, Пашинян применил формулу Троцкого «Ни войны, ни мира, а армию распустить», отвечая на призыв провести референдум о членстве Армении в ЕАЭС или ЕС.

«Буквально так: ничего не будем решать на референдуме, пока нас не позовут в ЕС. А потом, естественно, побежим вприпрыжку в Европы. Но до того будем пользоваться всеми льготами ЕАЭС, умело зарабатывая на России и других странах Союза», — указал зампред Совбеза.

Медведев напомнил, что для Троцкого подобный подход закончился весьма трагично. После этих слов российский политик поздравил Пашиняна с днем рождения.