«Опасная игра». В МИД оценили рассуждения Польши о размещении ЯО | 360°

Мир 25 апреля 2024, 23:11 «Опасная игра». В МИД оценили рассуждения Польши о размещении ЯО Рябков заявил, что последствия размещения ЯО в Польше будут непредсказуемыми РИА «Новости»

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Польские власти своими рассуждениями о возможном размещении ядерного оружия в Польше затеяли крайне опасную игру Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, сообщило РИА «Новости».

По его словам, такие провокационные дискуссии заставляют задуматься, причем Варшава делает все, чтобы нагнетать и дальше большую напряженность.

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Сейчас в европейских странах и так наблюдается тяжелейший кризис, спровоцированный Соединенными Штатами и государствами НАТО. Дипломат подчеркнул, что дальнейшая эскалация вызовет новый виток напряженности.

«В целом эта игра очень опасна, и ее последствия могут быть слабо предсказуемыми», — добавил Рябков.

Ранее президент республики Анджей Дуда заявил о готовности разместить на территории страны американское ядерное оружие.

После этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предупредил, что если эти планы в Польше реализуют, то Россия предпримет ответные шаги.