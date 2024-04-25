Дуда вызвал премьера на разговор о размещении ядерного оружия в Польше | 360°

Мир 25 апреля 2024, 13:26 Дуда вызвал премьера на разговор о размещении ядерного оружия в Польше Президент Польши Дуда пригласил премьера на беседу о размещении ядерного оружия Tijana Martin / Global Look Press

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Президент Польши Анджей Дуда пригласил премьер-министра Дональда Туска на беседу насчет размещения на территории страны ядерного оружия. Об этом сообщило РИА «Новости».

Дуда напомнил, что во время его визита в США возник вопрос о возможном участии Польши в программе Nuclear Sharing. Тогда премьер Туск сообщил, что хочет встретиться с президентом и поговорить на эту тему.

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«Я направил сегодня приглашение господину премьеру на 1 мая до полудня, точное время определят наши сотрудники, в президентский дворец», — отметил он.

Дуда выразил надежду, что обсудит с премьер-министром программу Nuclear Sharing. При этом президент республики уточнил, что никаких решений в этом вопросе еще не принято.

Как напомнил RT, Дуда в интервью изданию Fakt заявлял, что готов разместить в Польше американское ядерное оружие. Он уточнил, что сделает это в том случае, если партнеры страны согласятся на этот шаг в рамках программы Nuclear Sharing.