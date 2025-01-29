ООН сократила гумпомощь после указа Трампа о заморозке финансирования других стран

Guardian: ООН сократит гумпомощь после указа Трампа о помощи другим странам

ООН решила сократить международные программы гуманитарной поддержки на фоне указа президента США Дональда Трампа о приостановке на 90 дней помощи другим странам. Об этом сообщила британская газета The Guardian .

По данным издания, решение огласил глава Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Филиппо Гранди, который руководит распределением жизненно важной помощи.

«Гранди <…> разослал сотрудникам электронное письмо с требованием немедленно сократить расходы, в том числе отложить заказ новых поставок, кроме экстренных случаев, на 90 дней, заморозить прием на работу и заключение контрактов, а также приостановить все международные авиаперевозки», — указали в материале.

Необходимость этой меры объяснили как попытку приспособиться к замораживанию финансирования со стороны американцев.

Ранее после заморозки материальной поддержки США иностранным государствам приостановили обучение украинских медицинских работников в латвийском реабилитационном центре «Вайвари».