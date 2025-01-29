ООН сократила гумпомощь после указа Трампа о заморозке финансирования других стран
Guardian: ООН сократит гумпомощь после указа Трампа о помощи другим странам
ООН решила сократить международные программы гуманитарной поддержки на фоне указа президента США Дональда Трампа о приостановке на 90 дней помощи другим странам. Об этом сообщила британская газета The Guardian.
По данным издания, решение огласил глава Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Филиппо Гранди, который руководит распределением жизненно важной помощи.
«Гранди <…> разослал сотрудникам электронное письмо с требованием немедленно сократить расходы, в том числе отложить заказ новых поставок, кроме экстренных случаев, на 90 дней, заморозить прием на работу и заключение контрактов, а также приостановить все международные авиаперевозки», — указали в материале.
Необходимость этой меры объяснили как попытку приспособиться к замораживанию финансирования со стороны американцев.
Ранее после заморозки материальной поддержки США иностранным государствам приостановили обучение украинских медицинских работников в латвийском реабилитационном центре «Вайвари».