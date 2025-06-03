Американский предприниматель Илон Маск призвал лишить ООН финансирования. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Маск отреагировал на недавнее заявление генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерриша о том, что цифровые платформы часто используют для дезинформации, разжигания вражды между людьми и введения их в заблуждение.

Один из пользователей опубликовал видео с речью генсека, отметив, что ООН якобы «объявила войну свободе слова».

«Лишите ООН финансирования», — написал в ответ Маск.

До этого РИА «Новости» со ссылкой на источник в ООН сообщило, что всемирная организация может сократить бюджет на 20%, а также около семи тысяч рабочих мест, оптимизируя расходы. Одна из причин реформ — сокращение взносов в бюджет организации со стороны Вашингтона и позиция новой администрации США по финансированию гумпроектов.