Прекращение взносов США и Китая привело ООН на порог финансового кризиса. С таким заявлением выступил помощник генерального секретаря организации Чандрамаули Раманатан .

Он подчеркнул, что до конца года бюджет ООН полностью опустеет, а уже осенью организация не сможет выполнять свою работу.

«При отсутствии взносов со стороны США и Китая ООН может столкнуться с кризисом в сентябре, но даже при их уплате средства закончатся в конце года», — заявил Раманатан.

Помощник генерального секретаря добавил, что проблема ликвидности стала чрезвычайно острой.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в начале июня заявила, что общий долг государств-членов перед ООН составил 2,6 миллиарда долларов, из которых большая часть пришлась на США.

Она подчеркнула, что американцы всегда накапливали крупный долг, чтобы в конце года его погасить, тогда как находящаяся под экономическими санкциями Россия всегда перечисляла деньги вовремя.