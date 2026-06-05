Захарова оценила бюджетный кризис ООН фразой из «Служебного романа»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала финансовый кризис в ООН, процитировав фразу из советской картины «Служебный роман» при упоминании о долгах США. Об этом дипломат заявила «Известиям» , ответив на вопрос в ходе брифинга в рамках ПМЭФ.

Захарова ответила на вопрос о бюджетном кризисе в ООН. По ее словам, государства-члены задолжали 2,6 миллиарда долларов, причем из них два миллиарда — американский долг. Кроме того, имеется еще и задолженность в миротворческий бюджет — 2,8 миллиарда долларов, где на долю США пришлось 2,3 миллиарда.

Дипломат подчеркнула, что Вашингтон регулярно задерживает выплаты до конца года. Москва же, против которой постоянно вводят экономические санкции, своевременно перечисляет деньги.

«Я вспоминаю фразу актрисы [Светланы] Немоляевой в фильме „Служебный роман“. Она говорит: „Толик, а ты помнишь, как ты в ресторане все шикарно заказал, а потом у тебя денег не хватило“. Правда, очень подходит», — сказала она.

Ранее в США сообщили о риске банкротства ООН из-за огромных долгов Соединенных Штатов и Китая, причем уже к середине августа 2026 года.