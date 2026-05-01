За прошедшие 20 лет только за одно из 10 убийств журналистов виновные понесли наказание. Об этом в пресс-релизе заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

Он напомнил, что в этом году погибли как минимум 14 журналистов. Чаще всего жертвами становятся репортеры, которые освещают вооруженные конфликты.

«Война Израиля в Газе стала смертельной ловушкой для СМИ. УВКПЧ подтвердило гибель почти 300 журналистов с октября 2023 года, и еще многие получили ранения», — подчеркнул Тюрк.

По его словам, на сегодняшний момент Ливан считается самой опасной страной для ведения журналисткой деятельности. Верховный комиссар отметил необходимость соблюдения прав репортеров и выразил озабоченность фактом того, что работники сферы СМИ становятся мишенями.

Ранее глава МИД Сергей Лавров раскритиковал ООН за искажение данных о жертвах среди мирного населения России. Дипломат предположил, что структура изменила цифры, чтобы западные политики могли обмануть своих граждан.