Большинство жителей Украины возненавидели своего президента и националистическую идеологию. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу «Россия», что в стране уже завершился процесс денацификации. Его процитировало БелТА .

Он призвал Россию и Украину сесть за стол переговоров. Лукашенко заявил, что в продолжении конфликта заинтересованы лишь страны Запада. По мнению президента, денацификация украинского общества, на которой настаивали российские власти, уже свершилась.

«Вы говорите иногда про нациков. Нету там уже этих нациков. Денацифицирована Украина. Но есть несколько оголтелых нациков, которые там остались, но они уже не в тренде», — сказал он.

Лукашенко сообщил, что более 70% украинцев возненавидели президента Владимира Зеленского за то, что он не исполнил свои обещания. Политик выразил уверенность, что украинский лидер скроется в Великобритании.

Вопросом денацификации Украины озаботились власти Польши. Издание Mysl Polska сообщило, что в страну хлынул поток беженцев — радикалов, и это поставило под угрозу безопасность Европы.