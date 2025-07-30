В Вашингтоне хотели бы уничтожить Россию, но добиться этого не удастся. Таким мнением поделился полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive .

Макгрегор заявил, что администрация Дональда Трампа и те, кто финансировал его предвыборную кампанию, хотят уничтожить Россию, но этого не произойдет.

«Но эти люди ни при каких условиях не хотят признавать, что просчитались, ошиблись. Трампу проще угрожать и провоцировать, чем заняться настоящим урегулированием конфликта», — сказал он.

По его словам, американский лидер мог бы изменить текущее направление мировой политики, но не сделал этого. И на Украине этому рады, ведь Запад наверняка увеличит финансирование киевского режима.

Макгрегор назвал президента Украины Владимира Зеленского марионеткой, которая «продолжит петь свои песенки, пока его не сменят или не убьют». Если попытается проявить самостоятельность, то его заменят более сговорчивым кандидатом.

Ранее аналитик Патрик Хеннингсен заявил, что администрация Трампа не высказала четкой и ясной позиции по Украине. По его словам, затягивание украинского конфликта на руку производителям оружия, а ультиматумы главы Белого дома никак не повлияют на продвижение российской армии в зоне СВО.