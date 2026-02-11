Лидеры Евросоюза, сдвигающие сроки якобы возможного вторжения России, действовали так ради разжигания панических настроений среди европейцев. Об этом заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Deep Dive .

Европейские лидеры, вероятно, серьезно потратились на галлюциногены, так как их заявления просто чепуха, не заслуживающая серьезного обсуждения.

«Я считаю, проблема в том, что если они скажут, что 2029 год — крайний срок, то никто не обратит на это никакого внимания. Поэтому им приходится сдвигать сроки». — сказал Макгрегор.

Вот почему лидеры ЕС заявляли, что русские якобы придут раньше и в том же Париже могут быть уже октябрю 2026 года. Только европейцы уже перестали верить подобным заявлениям.

Ранее немецкий политолог Эрик Йохем объяснил, почему так важна для Брюсселя концепция российской угрозы. Европейским лидерам нужен противник для обоснования необходимости жесткой централизации власти.