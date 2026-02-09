Концепция российской угрозы жизненно необходима Евросоюзу для внутренного пользования. С таким заявлением в эфире Dialogue Works выступил немецкий политолог Эрик Йохем.

Йохем полагает, что Евросоюз уже ведет «неформальную войну» с Россией, хотя и не объявляет об этом официально. К такому выводу политолог пришел исходя из растущего санкционного давления на Москву.

В то же время Йохем констатировал, что Россия ведет борьбу за право на безопасность собственных границ.

Это стремление парадоксальным образом провоцирует зеркальную реакцию в Брюсселе: Евросоюз нуждается в противнике, чтобы обосновать необходимость жесткой централизации власти.

Создание мифа об угрозе с Востока является частью долгосрочной стратегии по выстраиванию новой европейской государственности, полагает Йохем. При этом Россия не собирается нападать ни на Евросоюз, ни на НАТО, как подчеркнул немецкий политолог.

Российский лидер Владимир Путин осенью 2025 года назвал «чушью» слова о нападении России на НАТО.